Евгений Пашутин: УНИКСу важно не уступить «Бамбергу» в скорости
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин считает, что баскетболисту его
клуба должны быть готовы скоростной игре немецкого «Бамберга» в матче Евролиги
и не уступить сопернику в этом компоненте.
«Наша задача проанализировать два последних поражения, хорошо
потренироваться. Ребята в полной мере готовы к матчу, нужно остановить или
соответствовать скорости «Бамберга», не дать им показать быструю игру и
навязать физически жесткий контакт. Но будет нелегко», - приводит
«Р-Спорт» слова Пашутина.
УНИКС в четверг в матче Евролиги сыграет с «Бамбергом» в Казани. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
12 января 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически