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Евгений Пашутин: УНИКСу важно не уступить «Бамбергу» в скорости

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин считает, что баскетболисту его клуба должны быть готовы скоростной игре немецкого «Бамберга» в матче Евролиги и не уступить сопернику в этом компоненте.

«Наша задача проанализировать два последних поражения, хорошо потренироваться. Ребята в полной мере готовы к матчу, нужно остановить или соответствовать скорости «Бамберга», не дать им показать быструю игру и навязать физически жесткий контакт. Но будет нелегко», - приводит «Р-Спорт» слова Пашутина.

УНИКС в четверг в матче Евролиги сыграет с «Бамбергом» в Казани. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Матч

УНИКС - Бамберг

Место и дата

12 января 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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