«Автодор» обыграл «Маккаби» в матче Лиги чемпионов
Баскетболисты саратовского «Автодора» переиграли израильский «Маккаби»
из Ришон-ле-Циона в матче группового этапа Лиги чемпионов FIBA.
Встреча группы В, прошедшая в среду в Саратове, завершилась со счетом
81:71 в пользу хозяев. В их составе самым результативным стал Евгений
Колесников, набравший 23 очка.
После 12 игр в активе «Автодора» пять побед. Он занимает пятое место в
турнирной таблице группы В.
В следующем матче турнира «Автодор» 18 января примет итальянскую «Венецию».
Матч
Место и дата
11 января 18:30, Кристалл, Онлайн-трансляция
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