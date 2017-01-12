«Автодор» обыграл «Маккаби» в матче Лиги чемпионов

Баскетболисты саратовского «Автодора» переиграли израильский «Маккаби» из Ришон-ле-Циона в матче группового этапа Лиги чемпионов FIBA.

Встреча группы В, прошедшая в среду в Саратове, завершилась со счетом 81:71 в пользу хозяев. В их составе самым результативным стал Евгений Колесников, набравший 23 очка.

После 12 игр в активе «Автодора» пять побед. Он занимает пятое место в турнирной таблице группы В.

В следующем матче турнира «Автодор» 18 января примет итальянскую «Венецию».