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«Автодор» обыграл «Маккаби» в матче Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты саратовского «Автодора» переиграли израильский «Маккаби» из Ришон-ле-Циона в матче группового этапа Лиги чемпионов FIBA.

Встреча группы В, прошедшая в среду в Саратове, завершилась со счетом 81:71 в пользу хозяев. В их составе самым результативным стал Евгений Колесников, набравший 23 очка.

После 12 игр в активе «Автодора» пять побед. Он занимает пятое место в турнирной таблице группы В.

В следующем матче турнира «Автодор» 18 января примет итальянскую «Венецию».

Матч

Автодор - Маккаби Р - 81:71

Место и дата

11 января 18:30, Кристалл, Онлайн-трансляция

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