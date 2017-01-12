Краснодарское «Динамо» обыграло «Альбу» в матче ЛЧ

Волейболистки краснодарского «Динамо» нанесли поражение румынской «Альбе» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы В, прошедшая в среду в румынском Блаже, завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:22) в пользу российской команды. Матч продолжается более полутора часов.

Таким образом, казанское «Динамо» набрало три очка и догнало в турнирной таблице швейцарский «Волеро» и московское «Динамо», который свой матч тура проведут 12 января.

Краснодарские волейболистки следующий матч Лиги чемпионов проведут 25 января в гостях с московским «Динамо».