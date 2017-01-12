Краснодарское «Динамо» обыграло «Альбу» в матче ЛЧ
Волейболистки краснодарского «Динамо» нанесли поражение румынской «Альбе»
в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы В, прошедшая в среду в румынском Блаже, завершилась в четырех
партиях со счетом 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:22) в пользу российской команды.
Матч продолжается более полутора часов.
Таким образом, казанское «Динамо» набрало три очка и догнало в
турнирной таблице швейцарский «Волеро» и московское «Динамо», который свой матч
тура проведут 12 января.
Краснодарские волейболистки следующий матч Лиги чемпионов проведут 25
января в гостях с московским «Динамо».
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