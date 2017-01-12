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«Химки» в гостях проиграли «Баварии» в матче Кубка Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили мюнхенской «Баварии» на выезде в матче второго тура стадии топ-16 Кубка Европы.

Встреча группы F, прошедшая в среду в Мюнхене, завершилась со счетом 90:74 в пользу хозяев. У российской команды самым результативным на паркете был Джейкоб Пуллен, набравший 17 очков, а Алексей Швед записал на свой счет 16 очков.

Для «Химок» это поражение стало первым на стадии топ-16 Кубка Европы, а «Бавария» одержала вторую викторию и вышла в лидеры квартета.

В следующем матче турнира «Химки» сыграют 18 января на выезде с немецким «Ульмом».

Матч

Бавария - Химки - 90:74

Место и дата

11 января 22:00, Ауди Доме, Онлайн-трансляция

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