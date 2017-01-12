«Химки» в гостях проиграли «Баварии» в матче Кубка Европы
Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили мюнхенской «Баварии» на
выезде в матче второго тура стадии топ-16 Кубка Европы.
Встреча группы F, прошедшая в среду в Мюнхене, завершилась со счетом
90:74 в пользу хозяев. У российской команды самым результативным на паркете был
Джейкоб Пуллен, набравший 17 очков, а Алексей Швед записал на свой счет 16 очков.
Для «Химок» это поражение стало первым на стадии топ-16 Кубка Европы,
а «Бавария» одержала вторую викторию и вышла в лидеры квартета.
В следующем матче турнира «Химки» сыграют 18 января на выезде с немецким «Ульмом».
Матч
Место и дата
11 января 22:00, Ауди Доме, Онлайн-трансляция
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