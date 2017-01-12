«Автомобилист» в овертайме проиграл «Словану»
Братиславский «Слован» дома переиграл екатеринбургский «Автомобилист»
в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 в
пользу хозяев. В составе хозяев отличились Павол Скалицки, Кайл Чипчура и Джефф
Таффе. У гостей точными бросками отметились Анатолий Голышев и Артем Гареев.
Таким образом, «Автомобилист» набрал 60 очков и остался на 11-м месте
в турнирной таблице Восточной конференции. У «Слована» стало 64 очка. Он на
Западе идет десятым.
В следующем матче «Слован» 13 января дома сыграет с «Барысом», а «Автомобилист» в этот же день в Загребе встретится с «Медвешчаком».
Матч
Слован - Автомобилист - 3:2 О.Т. (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Голышев (Симаков, Василевский), 1:07 (0:1). Гареев (Чайковски, Василевский), 25:53 (0:2). Скалицки (Луснак, Росандич), 49:03 (1:2). Чипчура (Таффе), 59:23 (2:2). Таффе (Чичу), 62:05 (3:2).
Место и дата
11 января 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция