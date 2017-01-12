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«Автомобилист» в овертайме проиграл «Словану»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Братиславский «Слован» дома переиграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе хозяев отличились Павол Скалицки, Кайл Чипчура и Джефф Таффе. У гостей точными бросками отметились Анатолий Голышев и Артем Гареев.

Таким образом, «Автомобилист» набрал 60 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Слована» стало 64 очка. Он на Западе идет десятым.

В следующем матче «Слован» 13 января дома сыграет с «Барысом», а «Автомобилист» в этот же день в Загребе встретится с «Медвешчаком».

Матч

Слован - Автомобилист - 3:2 О.Т. (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Голышев (Симаков, Василевский), 1:07 (0:1). Гареев (Чайковски, Василевский), 25:53 (0:2). Скалицки (Луснак, Росандич), 49:03 (1:2). Чипчура (Таффе), 59:23 (2:2). Таффе (Чичу), 62:05 (3:2).

Место и дата

11 января 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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