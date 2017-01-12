«Автомобилист» в овертайме проиграл «Словану»

Братиславский «Слован» дома переиграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе хозяев отличились Павол Скалицки, Кайл Чипчура и Джефф Таффе. У гостей точными бросками отметились Анатолий Голышев и Артем Гареев.

Таким образом, «Автомобилист» набрал 60 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Слована» стало 64 очка. Он на Западе идет десятым.

В следующем матче «Слован» 13 января дома сыграет с «Барысом», а «Автомобилист» в этот же день в Загребе встретится с «Медвешчаком».