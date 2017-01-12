«Барыс» в гостях одолел «Медвешчак»
Астанинский «Барыс» на выезде переиграл загребский «Медвешчак» в матче
регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в среду в Загребе, завершилась со счетом 5:4 (0:0,
2:1, 3:3) в пользу гостей. У победителей по дублю оформили Брэндон и Найджел
Доус, а Брендэн Шиннимин забросил одну шайбу. У хозяев отличились Александр
Жиру, Кирилл Воронин, Иржи Смейкал и Горан Безина.
Таким образом, «Барыс» набрал 71 очко и закрепился на шестом месте в
турнирной таблице Восточной конференции. У «Медвешчака» осталось 62 очко.
Хорватский клуб на Западе идет 11-м.
В следующем матче «Медвешчак» дома 13 января примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Барыс» в тот же день встретится на выезде с братиславским «Слованом».
Матч
Медвешчак - Барыс - 4:5 (0:0, 1:2, 3:3)
Голы:
Боченски 28:57 (0:1). Жиру (Геноуэй, Паре), 30:52 (1:1). Боченски (Доус), 31:34 (1:2). Доус (Боченски, Бойд), 43:38 (1:3). Воронин (Глумак), 44:36 (2:3). Смейкал (Крайчик, Катич), 51:08 (3:3). Доус (Боченски, Даллмэн), 56:13 (3:4). Шиннимин 58:06 (3:5). Безина (Крайчик, Лессио), 59:20 (4:5).
Место и дата
11 января 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция