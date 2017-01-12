«Барыс» в гостях одолел «Медвешчак»

Астанинский «Барыс» на выезде переиграл загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в среду в Загребе, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) в пользу гостей. У победителей по дублю оформили Брэндон и Найджел Доус, а Брендэн Шиннимин забросил одну шайбу. У хозяев отличились Александр Жиру, Кирилл Воронин, Иржи Смейкал и Горан Безина.

Таким образом, «Барыс» набрал 71 очко и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Медвешчака» осталось 62 очко. Хорватский клуб на Западе идет 11-м.

В следующем матче «Медвешчак» дома 13 января примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Барыс» в тот же день встретится на выезде с братиславским «Слованом».