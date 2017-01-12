Луис Суарес забил сотый мяч за «Барселону»

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, поразив на 35-й минуте ворота «Атлетика» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, забил свой сотый мяч за каталонский клуб.

Для достижения этой отметки Луису Суаресу потребовалось сыграть 120 встреч.

Кроме того, мяч Суареса в ворота «Атлетика» стал 300-м для атакующего трио Луис Суарес – Неймар – Лионель Мессии с тех пор, как они вместе выступают за «Барселону».

Отметим, что после первого тайма «Барселона» обыгрывает «Атлетик» со счетом 1:0.

В первом матче соперников, который прошел в Бильбао 5 января, «Атлетик» одержал победу – 2:1.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Атлетик».