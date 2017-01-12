Луис Суарес забил сотый мяч за «Барселону»
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, поразив на 35-й минуте
ворота «Атлетика» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, забил свой сотый
мяч за каталонский клуб.
Для достижения этой отметки Луису Суаресу потребовалось сыграть 120
встреч.
Кроме того, мяч Суареса в ворота «Атлетика» стал 300-м для атакующего
трио Луис Суарес – Неймар – Лионель Мессии с тех пор, как они вместе выступают
за «Барселону».
Отметим, что после первого тайма «Барселона» обыгрывает «Атлетик» со
счетом 1:0.
В первом матче соперников, который прошел в Бильбао 5 января, «Атлетик»
одержал победу – 2:1.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Атлетик».
Матч
Барселона - Атлетик - 3:1 (1:0)
Голы
Суарес Л. 36 (1:0). Неймар 48 (2:0 - пен.). Саборит 52 (2:1). Месси 78 (3:1).
Состав
Барселона: Силлессен, Пике, Альба, Умтити, Бускетс, Иньеста (Туран, 89), Роберто, Рафинья (Ракитич, 80), Неймар (Суарес Д., 84), Суарес Л., Месси
Атлетик: Ираисос, Боведа, Сан Хосе, Саборит (Сусаета, 80), Эчейта (Элустондо, 28), Лапорте, Балензиага, Эрасо, Беньят, Уильямс, Мерино (Адурис, 46)
Предупреждения:
Умтити, 29 - Эчейта, 27; Лапорте, 40; Элустондо, 73; Беньят, 75; Уильямс, 90
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
11 января 23:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция