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«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в первом матче 1/2 финала Кубка лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Саутгемптона» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги обыграли «Ливерпуль».

Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 20-й минуте отличился Нейтан Редмонд.

Ответный матч соперников пройдет в Ливерпуле 25 января.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити». В первом матче «МЮ» дома переиграл «Халл» - 2:0. 

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