«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в первом матче 1/2 финала Кубка лиги
Футболисты «Саутгемптона» в первом матче 1/2 финала Кубка английской
лиги обыграли «Ливерпуль».
Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри»,
завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 20-й минуте отличился
Нейтан Редмонд.
Ответный матч соперников пройдет в Ливерпуле 25 января.
Напомним, что в другом полуфинале встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити». В первом матче «МЮ» дома переиграл «Халл» - 2:0.
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