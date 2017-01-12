«Ювентус» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Футболисты туринского «Ювентуса» в матче 1/8 финала Кубка Италии переиграли «Аталанту».

Встреча, прошедшая в среду в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Пауло Дибала, Марио Манджукич и Миралем Пьянич, реализовавший пенальти. У гостей отличились Абдулай Конко и Эммануэль Латте Лат.

Таким образом, «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с сильнейшим в другом противостоянии 1/8 финала «Милан» - «Торино».