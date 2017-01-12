«Ювентус» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Футболисты туринского «Ювентуса» в матче 1/8 финала Кубка Италии
переиграли «Аталанту».
Встреча, прошедшая в среду в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась
со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Пауло Дибала, Марио
Манджукич и Миралем Пьянич, реализовавший пенальти. У гостей отличились Абдулай
Конко и Эммануэль Латте Лат.
Таким образом, «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с сильнейшим в другом противостоянии 1/8 финала «Милан» - «Торино».
Матч
Ювентус - Аталанта - 3:1 (2:0)
Голы
Дибала 22 (1:0). Манджукич 34 (2:0). Пьянич 75 (3:0 - пен.). Конти 81 (3:1).
Состав
Ювентус: Нето, Бардзальи, Лихтштайнер, Ругани, Ринкон, Асамоа, Пьянич (Бонуччи, 82), Маркизио (Стураро, 46), Эрнанес, Дибала (Пьяца, 62), Манджукич
Аталанта: Бериша, Кальдара, Масьелло, Толой, Конти, Грасси (Латте Лат, 60), Фройлер, Д'Алессандро (Гомес, 82), Куртич (Конко, 46), Петанья, Спинацолла
Предупреждения:
нет - Грасси, 29; Толой, 64; Латте Лат, 70; Фройлер, 90
Место и дата
11 января 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция