Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон- : -Питтсбург
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты туринского «Ювентуса» в матче 1/8 финала Кубка Италии переиграли «Аталанту».

Встреча, прошедшая в среду в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Пауло Дибала, Марио Манджукич и Миралем Пьянич, реализовавший пенальти. У гостей отличились Абдулай Конко и Эммануэль Латте Лат.

Таким образом, «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с сильнейшим в другом противостоянии 1/8 финала «Милан» - «Торино».

Матч

Ювентус - Аталанта - 3:1 (2:0)

Голы

Дибала 22 (1:0). Манджукич 34 (2:0). Пьянич 75 (3:0 - пен.). Конти 81 (3:1).

Состав

Ювентус: Нето, Бардзальи, Лихтштайнер, Ругани, Ринкон, Асамоа, Пьянич (Бонуччи, 82), Маркизио (Стураро, 46), Эрнанес, Дибала (Пьяца, 62), Манджукич

Аталанта: Бериша, Кальдара, Масьелло, Толой, Конти, Грасси (Латте Лат, 60), Фройлер, Д'Алессандро (Гомес, 82), Куртич (Конко, 46), Петанья, Спинацолла

Предупреждения:

нет - Грасси, 29; Толой, 64; Латте Лат, 70; Фройлер, 90

Место и дата

11 января 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Интер» арендовал у «Аталанты» полузащитника Гальярдини (фото)«Интер» подписал контракт с полузащитником Роберто Гальярдини, ранее выступавшим за «Аталанту».Агент подтвердил, что Эвра может покинуть «Ювентус»Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, вероятно, уйдет из итальянского клуба в зимнее трансферное окно.«Реал» готов предложить «Ювентусу» за Дибалу 105 млн евроНападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Реале», сообщает sport.es.«Эвертон» предложил 15 млн фунтов за полузащитника «Аталанты», но получил отказКак сообщает издание The Guardian, «Эвертон» заинтересован в услугах полузащитника «Аталанты» Франка Кесси.Массимилиано Аллегри: Расширение формата чемпионатов мира? Футбол превратился в бизнес и шоуГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри скептически относится к увеличению количества стран-участниц чемпионатов мира по футболу.Врачи «Спартака» ознакомились с работой медслужбы «Ювентуса»Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов и тренер по реабилитации Диего Мантовани посетили Турин, где ознакомились с работой медицинской службы «Ювентуса».Пепе может уехать в Китай летомЗащитник «Реала» Пепе покинет клуб после окончания сезона, сообщает AS.«Наполи» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Специю»В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» обыграл «Специю» со счетом 3:1.40-летний голкипер Сторари вернулся в «Милан»Сообщается, что 40-летний вратарь арендован до конца сезона. Его контракт принадлежит «Кальяри». Ранее сообщалось, что у футболиста конфликт с тренерским штабом и болельщиками «Кальяри».«Ювентус» предложит Аллегри новый контракт и рассматривает Симеоне в качестве возможной альтернативы«Ювентус» готовит предложение главному тренеру команды Массимилиано Аллегри о продлении контракта. В качестве альтернативы в Турине рассматривают вариант с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.Кубок Италии. 1/8 финала. «Наполи» обыграл «Специю» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/8 финала Кубка Италии.Гонсало Игуаин: Пытался забыть деньгах, которые «Ювентус» заплатил за меня минувшим летомФорвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который ранее подвергался критике за лишний вес, рассказал, что работает над улучшением своей физической формы.Ибрагимович выиграл суд у тренера, который подозревал его в употреблении допингаБывший тренер сборной Швеции по легкой атлетике Ульф Карлссон проиграл суд шведскому форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу. Ранее сообщалось, что он заподозрил футболиста в употреблении допинга.«У судьи что, рука сломана?» Пять главных событий 19-го тура серии А«У судьи что, рука сломана?» Пять главных событий 19-го тура серии А«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура чемпионата Италии.«Ювентус» установил рекорд Серии А по количеству домашних побед кряду«Ювентус» установил рекорд Серии А по количеству домашних побед кряду«Ювентус» в матче 19-го тура чемпионата Италии на своем поле разгромил «Болонью» (3:0) и тем самым установил рекорд Серии А по количеству домашних побед подряд.Дубль Игуаина помог «Ювентусу» разгромить «Болонью»Дубль Игуаина помог «Ювентусу» разгромить «Болонью»В матче 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своей поле разгромил «Болонью» со счетом 3:0.Агент Эвра: Мы не уверены, что Патрис покинет «Ювентус»Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра Федерико Пасторелло заявил, что его клиент может остаться в команде, несмотря на интерес «МЮ» и «Валенсии».«Ювентус» намерен приобрести Доннарумму за 40 миллионов евроРуководство «Ювентуса» видит в 17-летнем голкипере Джанлуиджи Доннарумме преемника Джанлуиджи Буффона.Пять интриг серии А. Сегодня возобновляется чемпионат ИталииПять интриг серии А. Сегодня возобновляется чемпионат Италии«Кальчо» возвращается с зимних каникул. «Советский спорт» рассказывает о самом интересном из того, что нас ждет.Дзадза станет игроком «Валенсии»Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза перейдет в «Валенсию». Об этом сообщают испанские СМИ.
Главные новости
Футбол
Антон Миранчук из-за травмы пропустит до полутора месяцев
Бокс
С кем Мэнни Пакьяо сразится в России? (опрос)
Футбол
Голы Суареса, Неймара и Месси помогли «Барселоне» пройти «Атлетик»
Футбол
Дубль Тьяго Силвы вывел «ПСЖ» в полуфинал Кубка французской лиги
Футбол
«Ювентус» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в первом матче 1/2 финала Кубка лиги
Футбол
Луис Суарес забил сотый мяч за «Барселону»
Баскетбол
«Химки» в гостях проиграли «Баварии» в матче Кубка Европы
Футбол
Модрич в пятый раз признан лучшим игроком Хорватии
Футбол
«Суонси» предлагает «Ливерпулю» за Сахо 23 млн евро
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Аталанта
Аталантакалендарьстатистика
Кубок Италии
Кубок Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости