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Дубль Тьяго Силвы вывел «ПСЖ» в полуфинал Кубка французской лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «ПСЖ» в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги переиграли «Метц».

Встреча, прошедшая в среду в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дублем отметился Тьяго Силва. Он забил голы на 27-й и 72-й минутах.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира. Ранее в эту стадию соревнований пробились «Нанси», «Монако» и «Бордо».

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