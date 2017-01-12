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Голы Суареса, Неймара и Месси помогли «Барселоне» пройти «Атлетик»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании переиграли «Атлетик».

Встреча, прошедшая в среду в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Луис Суарес, Неймар, реализовавший пенальти, и Лионель Месси. Причем для Суареса этот гол стал сотым за карьеру в составе «Барселоны».

В первом матче соперников, который прошел в Бильбао 5 января, «Атлетик» одержал победу – 2:1. Таким образом, «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Атлетик».

Матч

Барселона - Атлетик - 3:1 (1:0)

Голы

Суарес Л. 36 (1:0). Неймар 48 (2:0 - пен.). Саборит 52 (2:1). Месси 78 (3:1).

Состав

Барселона: Силлессен, Пике, Альба, Умтити, Бускетс, Иньеста (Туран, 89), Роберто, Рафинья (Ракитич, 80), Неймар (Суарес Д., 84), Суарес Л., Месси

Атлетик: Ираисос, Боведа, Сан Хосе, Саборит (Сусаета, 80), Эчейта (Элустондо, 28), Лапорте, Балензиага, Эрасо, Беньят, Уильямс, Мерино (Адурис, 46)

Предупреждения:

Умтити, 29 - Эчейта, 27; Лапорте, 40; Элустондо, 73; Беньят, 75; Уильямс, 90

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

11 января 23:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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