Голы Суареса, Неймара и Месси помогли «Барселоне» пройти «Атлетик»

Футболисты «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании переиграли «Атлетик».

Встреча, прошедшая в среду в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Луис Суарес, Неймар, реализовавший пенальти, и Лионель Месси. Причем для Суареса этот гол стал сотым за карьеру в составе «Барселоны».

В первом матче соперников, который прошел в Бильбао 5 января, «Атлетик» одержал победу – 2:1. Таким образом, «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Атлетик».