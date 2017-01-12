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Антон Миранчук из-за травмы пропустит до полутора месяцев

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропустит от одного до полутора месяцев из-за травмы стопы, сообщает официальный сайт московского клуба.

Миранчук получил повреждение в среду на тренировке. После медицинского обследования выяснилось, что 21-летнему хавбеку потребуется хирургическое вмешательство. В ближайшее время Миранчук отправится в Рим, там и будет сделана операция.

Миранчук находится в структуре «Локомотива» с 2011 года, но до сих пор еще не дебютировал в матчах за основную команду в чемпионате России. В 2016 году выступал на правах аренды за «Левадию», в составе которой забил 15 мячей в 35 матчах, став вице-чемпионом Эстонии. В ноябре вернулся из аренды в «Локомотив».

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