Антон Миранчук из-за травмы пропустит до полутора месяцев
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропустит от одного до
полутора месяцев из-за травмы стопы, сообщает официальный сайт московского
клуба.
Миранчук получил повреждение в среду на тренировке. После медицинского
обследования выяснилось, что 21-летнему хавбеку потребуется хирургическое
вмешательство. В ближайшее время Миранчук отправится в Рим, там и будет сделана
операция.
Миранчук находится в структуре «Локомотива» с 2011 года, но до сих пор
еще не дебютировал в матчах за основную команду в чемпионате России. В 2016
году выступал на правах аренды за «Левадию», в составе которой забил 15 мячей в
35 матчах, став вице-чемпионом Эстонии. В ноябре вернулся из аренды в «Локомотив».
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