Упущенное золото биатлонистов, 1000-е очко Овечкина и бойкот Умарка. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра четверга.

1. Футбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал, что его клиент проходит медицинское обследование, после чего встретится с руководством «Спартака». «Вероятно, уже в четверг будут подписаны документы. Сделка почти состоялась», - отметил агент.

2. Футболисты «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании переиграли «Атлетик» - 3:1. В составе каталонского клуба по голу забили Луис Суарес, Неймар, реализовавший пенальти, и Лионель Месси. Причем для Суареса этот гол стал сотым в составе «Барселоны». В первом матче соперников, который прошел в Бильбао 5 января, «Атлетик» одержал победу – 2:1. Таким образом, «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

3. Футболисты «Саутгемптона» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги обыграли «Ливерпуль» - 1:0. В составе хозяев на 20-й минуте отличился Нейтан Редмонд. Ответный матч соперников пройдет в Ливерпуле 25 января.

4. Футболисты туринского «Ювентуса» в матче 1/8 финала Кубка Италии переиграли «Аталанту» - 3:2. В составе хозяев по голу забили Пауло Дибала, Марио Манджукич и Миралем Пьянич, реализовавший пенальти. У гостей отличились Абдулай Конко и Эммануэль Латте Лат. «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с сильнейшим в противостоянии 1/8 финала «Милан» - «Торино».

5. Футболисты «ПСЖ» в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги переиграли «Метц» - 2:0. В составе победителей дублем отметился Тьяго Силва. Две голевым передачи отдал Анхель ди Мария. Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира. Ранее в эту стадию соревнований пробились «Нанси», «Монако» и «Бордо».

6. Российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков заняли второе место в эстафете 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россияне, допустив два промаха, уступили 5,1 секунды норвежцам (1 час 13 минут 40,7 сек). Бабиков, имея после заключительной стрельбы преимущество в 14,8 секунды над Свендсеном, в итоге уступил норвежцу на финише. Третье место заняли немцы.

7. Шведский хоккеист «Салавата Юлаева» Линус Умарк отказался от общения с российской прессой. Об этом он сообщил журналистам после матча со «Спартаком» (5:3). Причиной бойкота стало интервью Умарка по ходу Кубка Первого канала, когда слова шведа («Мы счастливы, что уничтожили праздник российского хоккея на Кубке Первого канала»), как он считает, были неправильно переведены.

8. Хоккеистки молодежной сборной России (игроки не старше 18 лет) обыграли сверстниц из Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Чехии. Встреча, прошедшая в среду Пршерове, завершилась со счетом 2:0 в пользу россиянок, в составе которых отличились Оксана Братишева и Елена Проворова. Россиянки в полуфинале 13 января встретятся со сборной США.

9. Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ, церемония объявления которого пройдет в рамках Матча всех звезд в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил вице-президент питерского клуба и ФХР Роман Ротенберг. Звездный уик-энд НХЛ состоится 28-29 января. Ранее агент Дацюка Дэн Милстейн сообщил, что его клиент также посетит данное мероприятие.

10. Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила «Манчестер Сити» обвинения в нарушении антидопинговых правил. Как утверждает FA, клуб нарушил пункт об информировании о местонахождении футболистов команды для допинг-проверок. У «Манчестер Сити» есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.

11. Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили мюнхенской «Баварии» на выезде в матче второго тура стадии топ-16 Кубка Европы 74:90. У российской команды самым результативным на паркете был Джейкоб Пуллен, набравший 17 очков, а Алексей Швед записал на свой счет 16 очков. Для «Химок» это поражение стало первым на стадии топ-16 Кубка Европы, а «Бавария» одержала вторую викторию и вышла в лидеры квартета.

12. Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург» - 5:2. В составе победителей дублем отметился Александр Овечкин, преодолевший рубеж в 1000 очков в матчах «регулярки». У гостей одну из шайб забросил Евгений Малкин.

Цитата дня: «У Бабикова самая большая проблема была в голове».

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Именинники: 12 января исполняется 28 лет бывшему полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю. Ныне он выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Также в этот день исполнилось бы 73 года легендарному боксеру Джо Фрейзеру.