Овечкин набрал 1000-е очко за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросив шайбу на первой минуте матча в ворота «Питтсбурга», набрал 1000-е очко в своей карьере в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Матч «Вашингтон» - «Питтсбург проходит в Вашингтоне на льду «Веризон-центра».

Россиянин набрал 1000 (545+455) очков в 880 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка. Из россиян этот барьер преодолели Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).

В начале первого периода счет в матче 1:0 в пользу «Вашингтона».