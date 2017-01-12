Овечкин набрал 1000-е очко за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросив шайбу
на первой минуте матча в ворота «Питтсбурга», набрал 1000-е очко в своей
карьере в матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Матч «Вашингтон» - «Питтсбург проходит в Вашингтоне на льду «Веризон-центра».
Россиянин набрал 1000 (545+455) очков в 880 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка. Из россиян этот барьер преодолели Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).
В начале первого периода счет в матче 1:0 в пользу «Вашингтона».
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0).
Место и дата
12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически