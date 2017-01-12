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Овечкин набрал 1000-е очко за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросив шайбу на первой минуте матча в ворота «Питтсбурга», набрал 1000-е очко в своей карьере в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Матч «Вашингтон» - «Питтсбург проходит в Вашингтоне на льду «Веризон-центра».

Россиянин набрал 1000 (545+455) очков в 880 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка. Из россиян этот барьер преодолели Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).

В начале первого периода счет в матче 1:0 в пользу «Вашингтона».

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0).

Место и дата

12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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