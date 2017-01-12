«Айлендерс» с Кулеминым проиграли «Флориде»
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Флориде».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс
Центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе
забросили Кейт Яндл и Джейсон Демерс. У хозяев отличился Ник Ледди.
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на
льду 13 минут, нанес два броска, применил один силовой прием, окончив матч с
нулевым показателем полезности.
14 января в 03:30 (мск) «Айлендерс» и «Флорида» встретятся снова, но на домашнем льду «Пантерз».
Матч
Айлендерс - Флорида - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Яндл (Трочек, МакКэнн), 5:47 (0:1). Лэдди (Клаттербак, Сизикас), 10:47 (1:1). Демерс (Йокинен, Маркессо), 21:09 (1:2).
Место и дата
12 января 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция