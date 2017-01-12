«Айлендерс» с Кулеминым проиграли «Флориде»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Флориде».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Кейт Яндл и Джейсон Демерс. У хозяев отличился Ник Ледди.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 13 минут, нанес два броска, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

14 января в 03:30 (мск) «Айлендерс» и «Флорида» встретятся снова, но на домашнем льду «Пантерз».