Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург», на счету Малкина гол
Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».
Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра»,
завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился
Александр Овечкин, а по разу отличились Джастин Уильямс, Никлас Бекстрем и Ларс Эллер, поразивший пустые ворота. У
гостей отличились Евгений Малкин и Патрик Хёрнквист.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на
льду 20 минут, нанес два броска, отдал результативный пас, схлопотал две минуты
штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл
17 минут, нанес семь бросков, два из которых оказались голевыми, окончив матч с
показателем полезности «плюс один». Благодаря дублю Овечкин преодолел рубеж в
1000 очков за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Теперь на счету
российского форварда 1001 очко (546+455).
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на
льду 17 минут, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на
льду 21 минуту, нанес три броска, один из которых оказался голевым, окончив матч
с показателем полезности «минус два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 14 января в 04:00 (мск) примет «Чикаго», а «Питтсбург» 13 января в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Оттавой».
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 28:06 (2:0 - бол.). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 44:31 (3:0). Малкин (Кессел, Шульц), 47:46 (3:1 - бол.). Бэкстрём (Оши, Карлсон), 53:11 (4:1 - бол.). Хорнквист (Кросби, Кессел), 57:24 (4:2 - бол.). Эллер (Бэкстрём, Оши), 59:42 (5:2 - п.в.).
Место и дата
12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция