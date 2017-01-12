Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург», на счету Малкина гол

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Александр Овечкин, а по разу отличились Джастин Уильямс, Никлас Бекстрем и Ларс Эллер, поразивший пустые ворота. У гостей отличились Евгений Малкин и Патрик Хёрнквист.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 20 минут, нанес два броска, отдал результативный пас, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 17 минут, нанес семь бросков, два из которых оказались голевыми, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Благодаря дублю Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Теперь на счету российского форварда 1001 очко (546+455).

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 21 минуту, нанес три броска, один из которых оказался голевым, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 14 января в 04:00 (мск) примет «Чикаго», а «Питтсбург» 13 января в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Оттавой».