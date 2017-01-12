«Монреаль» обыграл «Виннипег», Радулов отдал результативный пас
Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».
Встреча, прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра»,
завершилась со счетом 7:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Брайан Флинн, Томаш Плеканец и Свен Андригетто, а Филлип Дано и Арттури
Лехконен оформили по дублю. У хозяев отличились Мэтью Перро и Брайан Литл, а Марк
Шайфли оформил дубль.
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на
льду 18 минут, нанес один бросок, отдал результативный пас, окончив матч с
нулевым показателем полезности.
Российский форвард «Монреаля» Никита Щербак отыграл 11
минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду
почти 24 минуты, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок
соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс три».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 14 января в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Аризоной», а «Монреаль» 13 января в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Миннесотой».
Матч
Виннипег - Монреаль - 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)
Голы:
Дано (Пачиоретти, Радулов), 0:57 (0:1). Флинн (Больё, Андригетто), 4:19 (0:2). Шейфли (Стэффорд), 6:07 (1:2). Перро (Литтл, Уилер), 12:58 (2:2). Плеканец (Лехконен), 14:01 (2:3). Андригетто (Митчелл, Флинн), 20:53 (2:4). Дано 24:31 (2:5). Шейфли (Элерс, Петан), 25:06 (3:5 - бол.). Лехконен (Уэбер, Байрон), 44:10 (3:6). Лехконен (Уэбер, Больё), 49:05 (3:7 - бол.). Литтл (Стэффорд), 50:04 (4:7).
Место и дата
12 января 03:30, МТС Центр, Онлайн-трансляция