«Монреаль» обыграл «Виннипег», Радулов отдал результативный пас

Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра», завершилась со счетом 7:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Брайан Флинн, Томаш Плеканец и Свен Андригетто, а Филлип Дано и Арттури Лехконен оформили по дублю. У хозяев отличились Мэтью Перро и Брайан Литл, а Марк Шайфли оформил дубль.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 18 минут, нанес один бросок, отдал результативный пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Монреаля» Никита Щербак отыграл 11 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 24 минуты, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс три».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 14 января в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Аризоной», а «Монреаль» 13 января в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Миннесотой».