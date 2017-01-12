Алексей Жамнов: 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ – это уровень

Олимпийский чемпион, бывший нападающий «Виннипега» и «Чикаго» Алексей Жамнов признался, что раз за соотечественника Александра Овечкина, преодолевшего рубеж в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

«1000 очков – это уровень. Показатель стабильности игрока на протяжении многих лет. Мы радуемся за Сашу Овечкина, потому что он представляет нашу страну в Северной Америке. Из года в год забивать столько голов и набирать очки очень непросто. Это отличное достижение… В чем уникальность Овечкина? Это крупный форвард, играющий в агрессивный хоккей силового плана. Все знают, как здорово он умеет бросать. Всегда нацелен на ворота… Еще скажу, что я работаю в сборной России и не помню ни единого случая, чтобы Саша нашел какую-то причину для отказа. Он прилетает по первому зову и всегда играет за страну», - сказал Жамнов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Питтсбургом» (5:2) набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард отметился дублем в этой встрече. Первая шайба, заброшенная Овечкиным на первой минуте, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.

Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, достигшим данного показателя, для этого ему потребовалось 880 матчей.