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Алексей Жамнов: 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ – это уровень

Павел Лысенков, Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион, бывший нападающий «Виннипега» и «Чикаго» Алексей Жамнов признался, что раз за соотечественника Александра Овечкина, преодолевшего рубеж в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

«1000 очков – это уровень. Показатель стабильности игрока на протяжении многих лет. Мы радуемся за Сашу Овечкина, потому что он представляет нашу страну в Северной Америке. Из года в год забивать столько голов и набирать очки очень непросто. Это отличное достижение… В чем уникальность Овечкина? Это крупный форвард, играющий в агрессивный хоккей силового плана. Все знают, как здорово он умеет бросать. Всегда нацелен на ворота… Еще скажу, что я работаю в сборной России и не помню ни единого случая, чтобы Саша нашел какую-то причину для отказа. Он прилетает по первому зову и всегда играет за страну», - сказал Жамнов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Питтсбургом» (5:2) набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард отметился дублем в этой встрече. Первая шайба, заброшенная Овечкиным на первой минуте, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.

Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, достигшим данного показателя, для этого ему потребовалось 880 матчей.

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Голы:

Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 28:06 (2:0 - бол.). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 44:31 (3:0). Малкин (Кессел, Шульц), 47:46 (3:1 - бол.). Бэкстрём (Оши, Карлсон), 53:11 (4:1 - бол.). Хорнквист (Кросби, Кессел), 57:24 (4:2 - бол.). Эллер (Бэкстрём, Оши), 59:42 (5:2 - п.в.).

Место и дата

12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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