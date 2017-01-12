Алексей Жамнов: 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ – это уровень
Олимпийский чемпион, бывший нападающий «Виннипега» и «Чикаго» Алексей
Жамнов признался, что раз за соотечественника Александра Овечкина,
преодолевшего рубеж в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной
хоккейной лиги.
«1000 очков – это уровень. Показатель стабильности игрока на
протяжении многих лет. Мы радуемся за Сашу Овечкина, потому что он представляет
нашу страну в Северной Америке. Из года в год забивать столько голов и набирать
очки очень непросто. Это отличное достижение… В чем уникальность Овечкина? Это
крупный форвард, играющий в агрессивный хоккей силового плана. Все знают, как
здорово он умеет бросать. Всегда нацелен на ворота… Еще скажу, что я работаю в
сборной России и не помню ни единого случая, чтобы Саша нашел какую-то причину
для отказа. Он прилетает по первому зову и всегда играет за страну», - сказал
Жамнов.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Питтсбургом»
(5:2) набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард
отметился дублем в этой встрече. Первая шайба, заброшенная Овечкиным на первой
минуте, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.
Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, достигшим данного показателя, для этого ему потребовалось 880 матчей.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 28:06 (2:0 - бол.). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 44:31 (3:0). Малкин (Кессел, Шульц), 47:46 (3:1 - бол.). Бэкстрём (Оши, Карлсон), 53:11 (4:1 - бол.). Хорнквист (Кросби, Кессел), 57:24 (4:2 - бол.). Эллер (Бэкстрём, Оши), 59:42 (5:2 - п.в.).
Место и дата
12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция