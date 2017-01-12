Валерий Каменский: Овечкин – великий хоккеист и мастер
Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что 1000 очков, набранные
российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в матчах регулярных
чемпионатов Национальной хоккейной лиги, свидетельствуют о величии и мастерстве
нападающего.
«1000 очков – это отличный результат. Думаю, многие хотели бы иметь
такую статистику в НХЛ, но далеко не каждому это удается. Это говорит о том,
что Саша Овечкин – великий хоккеист и мастер. Настоящий профи своего дела… В
чем его уникальность? В горячем желании набирать очки и забивать голы в каждом
матче. Нацеленность на ворота. Профессионализм и подход к своей работе.
Подготовка к каждой игре и психологическая устойчивость», - сказал Каменский.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Питтсбургом»
(5:2) набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард
отметился дублем в этой встрече. Первая шайба, заброшенная Овечкиным на первой
минуте, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.
Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, достигшим данного показателя, для этого ему потребовалось 880 матчей.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 28:06 (2:0 - бол.). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 44:31 (3:0). Малкин (Кессел, Шульц), 47:46 (3:1 - бол.). Бэкстрём (Оши, Карлсон), 53:11 (4:1 - бол.). Хорнквист (Кросби, Кессел), 57:24 (4:2 - бол.). Эллер (Бэкстрём, Оши), 59:42 (5:2 - п.в.).
Место и дата
12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция