Валерий Каменский: Овечкин – великий хоккеист и мастер

Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что 1000 очков, набранные российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, свидетельствуют о величии и мастерстве нападающего.

«1000 очков – это отличный результат. Думаю, многие хотели бы иметь такую статистику в НХЛ, но далеко не каждому это удается. Это говорит о том, что Саша Овечкин – великий хоккеист и мастер. Настоящий профи своего дела… В чем его уникальность? В горячем желании набирать очки и забивать голы в каждом матче. Нацеленность на ворота. Профессионализм и подход к своей работе. Подготовка к каждой игре и психологическая устойчивость», - сказал Каменский.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Питтсбургом» (5:2) набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард отметился дублем в этой встрече. Первая шайба, заброшенная Овечкиным на первой минуте, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.

Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, достигшим данного показателя, для этого ему потребовалось 880 матчей.