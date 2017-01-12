Алексей Касатонов: Главное для Овечкина – не останавливаться
Прославленный хоккеист и известный функционер Алексей Касатонов считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин,
преодолевший отметку в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной
хоккейной лиги, сможет достичь рекорда Уэйна Гретцки по числу голов.
«1000 очков – это высочайшее достижение. Но главное – не
останавливаться. А то тут Овечкин догнал Мориса Ришара и сказал: «Это значит,
что я стал старым». Ну какой ты старый, Саша? Тебе только 31 год! Еще играть и
играть. Смешно думать о возрасте. Нужно дальше бить рекорды. Думаю, что Овечкин
может и Гретцки догнать по голам. Все зависит от того, как долго продлится его
карьера. Вот Павел Дацюк спокойно играет. А Яромир Ягр сказал, что хочет
выступать до 55 лет. Верю, что у Саши и дальше будет желание, как он будет
относиться к своей работе. Может, с возрастом падает скорость, зато приходит
мудрость. И открываются новые игровые качества. То есть талант Овечкина может
заиграть новыми гранями», - сказал Касатонов.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Питтсбургом»
(5:2) набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард
отметился дублем в этой встрече. Первая шайба, заброшенная Овечкиным на первой
минуте, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.
Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, достигшим данного показателя, для этого ему потребовалось 880 матчей.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 28:06 (2:0 - бол.). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 44:31 (3:0). Малкин (Кессел, Шульц), 47:46 (3:1 - бол.). Бэкстрём (Оши, Карлсон), 53:11 (4:1 - бол.). Хорнквист (Кросби, Кессел), 57:24 (4:2 - бол.). Эллер (Бэкстрём, Оши), 59:42 (5:2 - п.в.).
Место и дата
12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция