Алексей Касатонов: Главное для Овечкина – не останавливаться

Прославленный хоккеист и известный функционер Алексей Касатонов считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, преодолевший отметку в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, сможет достичь рекорда Уэйна Гретцки по числу голов.

«1000 очков – это высочайшее достижение. Но главное – не останавливаться. А то тут Овечкин догнал Мориса Ришара и сказал: «Это значит, что я стал старым». Ну какой ты старый, Саша? Тебе только 31 год! Еще играть и играть. Смешно думать о возрасте. Нужно дальше бить рекорды. Думаю, что Овечкин может и Гретцки догнать по голам. Все зависит от того, как долго продлится его карьера. Вот Павел Дацюк спокойно играет. А Яромир Ягр сказал, что хочет выступать до 55 лет. Верю, что у Саши и дальше будет желание, как он будет относиться к своей работе. Может, с возрастом падает скорость, зато приходит мудрость. И открываются новые игровые качества. То есть талант Овечкина может заиграть новыми гранями», - сказал Касатонов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Питтсбургом» (5:2) набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард отметился дублем в этой встрече. Первая шайба, заброшенная Овечкиным на первой минуте, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.

Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, достигшим данного показателя, для этого ему потребовалось 880 матчей.