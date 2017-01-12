Александр Овечкин: Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое попаданием в элитный клуб российских хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

- Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ. Это маленькая, но легендарная компания. Мне посчастливилось выступать вместе с Сергеем Федоровым за «Вашингтон». Мы хорошо знакомы с ним, поэтому будет здорово находиться с ним в одной компании, - цитирует Овечкина сайт НХЛ.

В матче с «Питтсбургом» (5:2) Овечкин отыграл 17 минут, нанес семь бросков, два из которых оказались голевыми, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Благодаря дублю Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Теперь на счету российского форварда 1001 очко (546+455).