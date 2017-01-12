Александр Овечкин: Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое попаданием в элитный клуб российских хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
- Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ. Это маленькая, но легендарная компания. Мне посчастливилось выступать вместе с Сергеем Федоровым за «Вашингтон». Мы хорошо знакомы с ним, поэтому будет здорово находиться с ним в одной компании, - цитирует Овечкина сайт НХЛ.
В матче с «Питтсбургом» (5:2) Овечкин отыграл 17 минут, нанес семь бросков, два из которых оказались голевыми, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Благодаря дублю Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Теперь на счету российского форварда 1001 очко (546+455).
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 28:06 (2:0 - бол.). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 44:31 (3:0). Малкин (Кессел, Шульц), 47:46 (3:1 - бол.). Бэкстрём (Оши, Карлсон), 53:11 (4:1 - бол.). Хорнквист (Кросби, Кессел), 57:24 (4:2 - бол.). Эллер (Бэкстрём, Оши), 59:42 (5:2 - п.в.).
Место и дата
12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция