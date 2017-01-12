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Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Сиднее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Кузнецов пробился в полуфинал турнира в Сиднее.

В четвертьфинале 25-летний спортсмен одержал победу над испанцем Пабло Каррено Бустой, который занимает 30-е место в рейтинге ATP. Встреча, продолжавшаяся 1 час 45 минут, завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

В полуфинале Кузнецов сыграет или с австрийцем Домиником Тимом, или с британцем Даниэлем Эвансом. 

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала

Андрей Кузнецов (Россия) - Пабло Каррено Буста - 2:6, 6:4, 6:1. 

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