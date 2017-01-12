Александр Радулов: Статистика Овечкина говорит сама за себя

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал новость о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 набранных очков в НХЛ.

- Саша Овечкин является прекрасным хоккеистом и настоящим лидером. Я думаю, что про Овечкина много говорить не надо, его все знают как великолепного игрока. Его статистика говорит сама за себя и показывает, каким хоккеистом он является, - сказал Радулов в интервью сайту НХЛ.

В матче с «Питтсбургом» (5:2) Овечкин отыграл 17 минут, нанес семь бросков, два из которых оказались голевыми, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Благодаря дублю Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Теперь на счету российского форварда 1001 очко (546+455).