Матвей Елисеев: Не испытывал давления в эстафете

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге.

- Сегодня в гонке я не испытывал давления. Я проснулся в хорошем настроении – был рад, что бегу в эстафете. Возможно, сегодня была не лучшая моя гонка. На последнем круге я показал невысокую скорость. Форма пока неидеальная, - цитирует Елисеева официальный сайт СБР.

Напомним, что за сборную России в эстафете бежали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Наша команда использовала только два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Бабиков ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Третьими в гонке стали хозяева трассы немцы.