Анна Богалий: В эстафете мы выиграли серебро, а не упустили золото

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российских биатлонистов в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Каждый из наших спортсменов поддержит или уже поддержал Антона Бабикова. Есть команда, в этой гонке она проявила себя. Нужно говорить о том, что мы выиграли серебро, а не упустили золото. Ребята стреляли замечательно, взяли всего два запасных патрона. При том что другие спортсмены ошибались часто, - сказала Богалий в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что за сборную России в эстафете бежали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Наша команда использовала только два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Бабиков ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Третьими в гонке стали хозяева трассы немцы.