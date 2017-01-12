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Владислав Игнатьев: С мячом еще успеем поработать, сейчас главное добавить физически

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от тренировок на сборе в Испании.

- В отпуске тренировался, но не на сто процентов. В любом случае, даже если выполняешь всю программу, на сборе ощущения совсем другие. Первые дни тяжеловато. Занимаемся примерно полтора часа - пока хватает. Если хорошо работать, усталость всегда будет чувствоваться. Пульс вроде нормальный. В красную зону не залажу.

- На первом сборе много работы на физику, мяча не так много. Есть желание «повозиться» именно с мячом?

- С мячом еще успеем - на втором сборе. Сейчас главное добавить физически, - цитирует Игнатьева официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что испанский сбор продлится до 23 января. Здесь «Локомотив» проведет три контрольных матча: 16 января – «Вердер» Бремен, Германия (U-23) , 19 января – «Базель» Швейцария, 22 января – ЦСКА София, Болгария. 

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