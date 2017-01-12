Овечкин оставил себе на память шайбу, которая помогла набрать ему 1000-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забрал себе шайбу, которая принесла ему тысячное очко в карьере в НХЛ. Хоккеист выложил соответствующее фото в своем Instagram.

«Спасибо моим партнерам, болельщикам и клубу за поддержку. Я благодарен своей супруге, друзьям и родителям. Все это только благодаря вам», - написал Овечкин в социальной сети.

Thanks to my teammates, fans and caps organization for your support!tnx to my best wife, my friends and my parents!! It's all just because of you!❤️😘 Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Янв 11 2017 в 9:40 PST

В матче с «Питтсбургом» (5:2) Овечкин отыграл 17 минут, нанес семь бросков, два из которых оказались голевыми, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Благодаря дублю Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Теперь на счету российского форварда 1001 очко (546+455).