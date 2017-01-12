Овечкин оставил себе на память шайбу, которая помогла набрать ему 1000-е очко в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забрал себе шайбу, которая принесла ему тысячное очко в карьере в НХЛ. Хоккеист выложил соответствующее фото в своем Instagram.
«Спасибо моим партнерам, болельщикам и клубу за поддержку. Я благодарен своей супруге, друзьям и родителям. Все это только благодаря вам», - написал Овечкин в социальной сети.
В матче с «Питтсбургом» (5:2) Овечкин отыграл 17 минут, нанес семь бросков, два из которых оказались голевыми, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Благодаря дублю Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Теперь на счету российского форварда 1001 очко (546+455).
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