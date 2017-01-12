Овечкин - первая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче с «Питтсбургом» (5:2) Овечкин отыграл 17 минут, нанес семь бросков, два из которых оказались голевыми, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Благодаря дублю Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Теперь на счету российского форварда 1001 очко (546+455).

Второй звездой стал форвард «Монреаля» Арттури Лехконен, набравший 3 (2+1) очка в гостевой встрече с «Виннипегом» (7:4).

Третьей звездой признан нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Питтсбургом».