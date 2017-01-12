«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Феллайни

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением полузащитника Маруана Феллайни. Об этом сообщает BBC Sport.

По информации источника, клуб воспользуется опцией продления контракта, которое прописано в соглашении игрока.

Напомним, футболист сборной Бельгии выступает за «красных дьяволов» с 2013 года. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел во всех турнирах 20 матчей, забил один гол и отдал 6 голевых передач.

Отметим, что текущее соглашение Феллайни с «Юнайтед» истекает летом 2018 года.