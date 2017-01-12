Шнайдерлин прибыл на тренировочную базу «Эвертона» (фото)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин близок к переезду в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Согласно информации источника, игрок «красных дьяволов» прибыл на тренировочную базу «Эвертона», где сегодня пройдет медицинское обследование. Отмечается, что сумма трансфера обойдется «ирискам» в 23 млн фунтов.
Morgan Schneiderlin has arrived at Everton ahead of his medical & the announcement of his £24m move from Man United. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/vqTxa1QaPr— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 11 января 2017 г.
В нынешнем сезоне французский игрок провел во всех турнирах 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает 27-летнего полузащитника в 28 млн евро, а его контракт с «Юнайтед» рассчитан до 2019 года.
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