Шнайдерлин прибыл на тренировочную базу «Эвертона» (фото)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин близок к переезду в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно информации источника, игрок «красных дьяволов» прибыл на тренировочную базу «Эвертона», где сегодня пройдет медицинское обследование. Отмечается, что сумма трансфера обойдется «ирискам» в 23 млн фунтов.

Morgan Schneiderlin has arrived at Everton ahead of his medical & the announcement of his £24m move from Man United. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/vqTxa1QaPr