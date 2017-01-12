Полузащитник Овсепян перешел из «Сибири» в «Краснодар»

Полузащитник Араик Овсепян перешел из «Сибири» в «Краснодар», сообщается на официальном сайте «быков».

Футболист прошел медицинское обследование, после чего с ним был подписан долгосрочный контракт, срок которого истекает в конце декабря 2021 года. В ближайшее время 21-летний Овсепян начнет тренироваться в составе «Краснодара-2», однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмет молодого футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля.

С 2014 года футболист играл за новосибирскую «Сибирь-2» в зоне «Восток» второго российского дивизиона, а перед началом нынешнего сезона был заявлен за главную команду «Сибири» и провел в ее рядах 11 матчей, в которых забитыми мячами не отметился.

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