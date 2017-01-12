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Константин Генич: Абсолютно чистый гол «Барселоны» отменили, опять судьи душат

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал оценку работе рефери на ответном матче между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Напомним, каталонский клуб одержал победу со счетом 3:1 и вышел в следующую стадию турнира, а главный арбитр матча ошибочно не засчитал гол Луиса Суареса.

«Ну абсолютно чистый гол «Барселоны» отменили. Опять судьи душат», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Также комментатор «Матч ТВ» высказался об игре форварда сине-гранатовых Лионеля Месси.

«Месси просто гений! Но это ни для кого не секрет! 3 матч подряд со штрафных забивает!», – добавил Генич.

Матч

Барселона - Атлетик - 3:1 (1:0)

Голы

Суарес Л. 36 (1:0). Неймар 48 (2:0 - пен.). Саборит 52 (2:1). Месси 78 (3:1).

Состав

Барселона: Силлессен, Пике, Альба, Умтити, Бускетс, Иньеста (Туран, 89), Роберто, Рафинья (Ракитич, 80), Неймар (Суарес Д., 84), Суарес Л., Месси

Атлетик: Ираисос, Боведа, Сан Хосе, Саборит (Сусаета, 80), Эчейта (Элустондо, 28), Лапорте, Балензиага, Эрасо, Беньят, Уильямс, Мерино (Адурис, 46)

Предупреждения:

Умтити, 29 - Эчейта, 27; Лапорте, 40; Элустондо, 73; Беньят, 75; Уильямс, 90

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

11 января 23:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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