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Андреа Тринкьери: НБА может стать для меня новым вызовом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер немецкого «Бамберга»Андреа Тринкьери рассказал, что не против поработать в команде Национальной баскетбольной лиги.

- Я всегда ищу новые поводы для того, чтобы находить мотивацию. Я не люблю, когда нет перемен, и ничего не происходит. Мне нужен новый вызов, и НБА может стать для меня таким вызовом. В будущем – почему бы и нет. Я открыт для предложений , - передает слова Тринкьери «Р-Спорт».

Напомним, что итальянский специалист в сезоне 2013/14 привел казанский УНИКС к победе в Кубке России и к финалу Кубка Европы.

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