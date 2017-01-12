Андреа Тринкьери: НБА может стать для меня новым вызовом

Главный тренер немецкого «Бамберга»Андреа Тринкьери рассказал, что не против поработать в команде Национальной баскетбольной лиги.

- Я всегда ищу новые поводы для того, чтобы находить мотивацию. Я не люблю, когда нет перемен, и ничего не происходит. Мне нужен новый вызов, и НБА может стать для меня таким вызовом. В будущем – почему бы и нет. Я открыт для предложений , - передает слова Тринкьери «Р-Спорт».

Напомним, что итальянский специалист в сезоне 2013/14 привел казанский УНИКС к победе в Кубке России и к финалу Кубка Европы.