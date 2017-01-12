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Виктория Сливко: Когда узнала, что побегу в эстафете, было немного волнительно, потом отпустило

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась ожиданиями от эстафетной гонки, которая состоится сегодня в немецком Рупольдинге.

- Когда узнала, что побегу, было немного волнительно, потом отпустило. Новые лица, новые скорости, но выходишь и работаешь. Первый этап - мой, не вижу ничего неожиданного, я всегда его бегаю и на России, и на IBU. Каковы нюансы первого этапа? Нужно быстро и точно стрелять, потерпеть за лидерами, - сказала Сливко в эфире «Матч ТВ». 

Напомним, что в эстафете за сборную России будут выступать Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Гонка начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию эстафеты. 

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