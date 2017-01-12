Василий Уткин – о смешанных единоборствах: Интересно, сколько можно считать зоопарк спортом?
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал поединок российского бойца смешанных единоборств Ибрагима Халилова, который нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском городе Ханчжоу.
Напомним, в самом начале поединка соперники сошлись для традиционного касания перчаток – приветствия, предваряющего поединки по правилам смешанных единоборств. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов нанес сопернику мощный удар в голову.
«Интересно, сколько можно считать зоопарк спортом? Или у меня просто не хватает воображения, что ли», – написал известный комментатор на своей странице в Twitter.
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