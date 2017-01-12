Валерий Брагин: В НХЛ нужно ехать готовым хоккеистом, пусть Капризов пока поиграет в КХЛ

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, что лидеру нашей сборной Кириллу Капризову не стоит торопиться с отъездом в НХЛ.

- В НХЛ нужно ехать готовым хоккеистом, пусть пока поиграет в КХЛ. Уезжать в Северную Америку надо на конкретное место, которое для тебя уже подготовили, как это сделали Артемий Панарин или Евгений Малкин. Поэтому они сразу вышли на ведущие роли в клубе, - передает слова Брагина «Лента.Ру»

Напомним, что на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.