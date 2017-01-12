Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон5 : 2Питтсбург
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Брагин: В НХЛ нужно ехать готовым хоккеистом, пусть Капризов пока поиграет в КХЛ

Источник:  Лента.РуКомментарии

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, что лидеру нашей сборной Кириллу Капризову не стоит торопиться с отъездом в НХЛ.

- В НХЛ нужно ехать готовым хоккеистом, пусть пока поиграет в КХЛ. Уезжать в Северную Америку надо на конкретное место, которое для тебя уже подготовили, как это сделали Артемий Панарин или Евгений Малкин. Поэтому они сразу вышли на ведущие роли в клубе, - передает слова Брагина «Лента.Ру»

Напомним, что на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Кожевников: 1000 очков в НХЛ - показатель таланта ОвечкинаДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен в том, что Александр Овечкин, набравший 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, сможет обогнать рекордсмена среди российских игроков НХЛ по количеству очков Сергея Федорова, на счету которого 1179 очков в регулярных чемпионатах лиги.Валерий Брагин: Бронзу стоит вручать двум командам, это более объективноГлавный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал как тренерский штаб настраивал команду перед матчем за третье место против шведов.Мама Овечкина: Как Саша натренировал мощный щелчок? В детстве по заборам бросалМама Овечкина: Как Саша натренировал мощный щелчок? В детстве по заборам бросалОбозреватель «Советского спорта» позвонил в Вашингтон родителям Александра Овечкина – Татьяне Николаевне и Михаилу Викторовичу.Овечкин - первая звезда дня в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.Овечкин оставил себе на память шайбу, которая помогла набрать ему 1000-е очко в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забрал себе шайбу, которая принесла ему тысячное очко в карьере в НХЛ. Хоккеист выложил соответствующее фото в своем Instagram.Александр Радулов: Статистика Овечкина говорит сама за себяРоссийский нападающий «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал новость о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 набранных очков в НХЛ.Александр Овечкин: Я быстро набрал эти 1000 очков? Ну а что тянуть? (видео)Александр Овечкин: Я быстро набрал эти 1000 очков? Ну а что тянуть? (видео)Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал интервью после матча с «Питтсбургом» (5:2), в котором набрал 1000-е очко.НХЛ. «Калгари» обыграл «Сан-Хосе», «Айлендерс» уступил «Флориде» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Александр Овечкин: Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛНападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое попаданием в элитный клуб российских хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.Алексей Касатонов: Главное для Овечкина – не останавливатьсяПрославленный хоккеист и известный функционер Алексей Касатонов считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, преодолевший отметку в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, сможет достичь рекорда Уэйна Гретцки по числу голов.Валерий Каменский: Овечкин – великий хоккеист и мастерОлимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что 1000 очков, набранные российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, свидетельствуют о величии и мастерстве нападающего.Алексей Жамнов: 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ – это уровеньОлимпийский чемпион, бывший нападающий «Виннипега» и «Чикаго» Алексей Жамнов признался, что раз за соотечественника Александра Овечкина, преодолевшего рубеж в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.КХЛ. «Салават Юлаев» - «Торпедо», «Локомотив» - «Ак Барс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Овечкин! С нами навечно!» Как Александр Великий набрал 1000-е очко (видео)«Овечкин! С нами навечно!» Как Александр Великий набрал 1000-е очко (видео)Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в историю, набрав 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.«Монреаль» обыграл «Виннипег», Радулов отдал результативный пасХоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург», на счету Малкина голХоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».«Айлендерс» с Кулеминым проиграли «Флориде»Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Флориде».А теперь опального Умарка надо наказать за демонстративный бойкот СМИ!А теперь опального Умарка надо наказать за демонстративный бойкот СМИ!Нелепая ситуация в которой оказался шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк из-за своего декабрьского интервью дошла до абсурда.Овечкин набрал 1000-е очко за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросив шайбу на первой минуте матча в ворота «Питтсбурга», набрал 1000-е очко в своей карьере в матчах регулярного чемпионата НХЛ.«Барыс» в гостях одолел «Медвешчак»Астанинский «Барыс» на выезде переиграл загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Главные новости
Ралли
«Дакар» возвращается к изначальному расписанию
Футбол
«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считаться
Теннис
Павлюченкова и Бабош вышли в финал турнира в Сиднее в парном разряде
MMA
Василий Уткин – о смешанных единоборствах: Интересно, сколько можно считать зоопарк спортом?
Футбол
Василий Уткин: Промес не стал, а остался самым дорогим футболистом РФПЛ
Хоккей
Овечкин - первая звезда дня в НХЛ
Футбол
Промес стал самым дорогим игроком РФПЛ
Теннис
Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Сиднее
Футбол
Упущенное золото биатлонистов, 1000-е очко Овечкина и бойкот Умарка. Главные новости утра
Хоккей
Александр Овечкин: Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ
все новости
Кирилл Капризов
Кирилл Капризоввсе новости
Валерий Брагин
Валерий Брагинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости