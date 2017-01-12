Янис Тимма: Игра «Зенита» в защите сломила «Летувос Ритас»
Нападающий «Зенита»
Янис Тимма поделился мнением о победе над «Летувос Ритас» в матче группового
этапа Еврокубка (88:79).
— В баскетболе так бывает, что в один день ты попадаешь, а в
другой уже нет. Главное — это то, как мы сыграли в защите в третьей четверти. Это
их сломило и принесло нам важную домашнюю победу. Нам еще есть над чем
работать, но в целом мы сыграли нормально. Мы играем в двух турнирах, и всегда
будут идти такие тяжелые игры подряд. Для того мы и тренируемся летом, чтобы
набрать хорошую форму и быть готовым к подобному календарю, — приводит слова
Тиммы официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» обыграл «Летувос Ритас» со счетом 88:79.
Янис Тимма набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи. У
литовцев 16 очков набрал Дрю Гордон.
Команда Василия Карасева с одной победой в двух матчах
занимает третье место в группе G,
клуб из Вильнюса с двумя поражениями идет на последнем месте.
Следующий матч в Еврокубке «Зенит» проведет 18 января дома против иерусалимского «Хапоэля», «Летувос Ритас» 17 января сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».
Победили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч Еврокубка
Матч
Зенит - Летувос Ритас - 88:79
Место и дата
11 января 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция