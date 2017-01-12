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Янис Тимма: Игра «Зенита» в защите сломила «Летувос Ритас»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о победе над «Летувос Ритас» в матче группового этапа Еврокубка (88:79).

— В баскетболе так бывает, что в один день ты попадаешь, а в другой уже нет. Главное — это то, как мы сыграли в защите в третьей четверти. Это их сломило и принесло нам важную домашнюю победу. Нам еще есть над чем работать, но в целом мы сыграли нормально. Мы играем в двух турнирах, и всегда будут идти такие тяжелые игры подряд. Для того мы и тренируемся летом, чтобы набрать хорошую форму и быть готовым к подобному календарю, — приводит слова Тиммы официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «Летувос Ритас» со счетом 88:79. Янис Тимма набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи. У литовцев 16 очков набрал Дрю Гордон.

Команда Василия Карасева с одной победой в двух матчах занимает третье место в группе G, клуб из Вильнюса с двумя поражениями идет на последнем месте.

Следующий матч в Еврокубке «Зенит»  проведет 18 января дома против иерусалимского «Хапоэля», «Летувос Ритас» 17 января сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».

Победили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч Еврокубка

Матч

Зенит - Летувос Ритас - 88:79

Место и дата

11 января 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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