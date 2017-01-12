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Валерий Брагин: Бронзу стоит вручать двум командам, это более объективно

Источник:  Лента.РуКомментарии

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал как тренерский штаб настраивал команду перед матчем за третье место против шведов.

- Сразу после полуфинала в раздевалке команды была неважная атмосфера, но тренерский штаб сумел найти нужные слова. Мы успокоили ребят, сказали, что остается игра за бронзу, к которой нужно готовиться. В день матча со Швецией с утра провели небольшое собрание, нам удалось хорошо настроить ребят. С другой стороны, я бы вообще отменил матчи за третье место, бронзу стоит вручать двум командам, это более объективно. И я, и шведские тренеры отмечали, что после поражения в полуфинале играть за третье место очень трудно, - передает слова Брагина «Лента.Ру»

Напомним, российская «молодежка» завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2017, который проходил в Канаде. В полуфинале подопечные Валерия Брагина уступили будущим чемпионам американцам в серии буллитов, а в матче за третье место нанесли поражение команде Швеции.

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