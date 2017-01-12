Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон5 : 2Питтсбург
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павлюченкова и Бабош вышли в финал турнира в Сиднее в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимея Бабош вышли в финал теннисного турнира в Сиднее в парном разряде.

Российско-венгерский дуэт победил в полуфинале словенку Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес - 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Соперницы Павлюченковой и Бабош на финал определятся в матче Саня Мирза/Барбора Стрыцова (Индия/Чехия, 1-й номер посева) - Ваня Кинг/Ярослава Шведова (США/Казахстан, 4). 

Сидней (Австралия)

Турнир WTA 

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия)/Тимея Бабош (Венгрия) - Андрея Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания) - 6:3, 6:4

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павлюченкова обыграла Хингис в парном разряде в четвертьфинале турнира в СиднееРоссиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимея Бабош вышли в полуфинал теннисного турнира в Сиднее в парном разряде.Шамиль Тарпищев: Касаткина не смогла восстановиться после игры с КерберПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в четвертьфинале турнира в Сиднее.Эжени Бушар: Я устала от вопросов о 2014 годе49-я ракетка мира Эжени Бушар после победы над Анастасией Павлюченковой (6:2, 6:3) в четвертьфинале Apia International Sydney заявила, что не хочет возвращаться в прошлое.Конта обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира в СиднееРоссийская теннисистка Дарья Касаткина проиграла британке Джоанне Конте в четвертьфинале турнира в Сиднее.Павлюченкова проиграла Бушар в четвертьфинале турнира в СиднееРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сиднее.Владимир Камельзон: Касаткина первой ракеткой мира не завтра, но станетЗаслуженный тренер России и Украины, тренер сборной России Владимир Камельзон высказал уверенность в большом будущем российской теннисистки Дарьи Касаткиной, обыгравшей во вторник на турнире в Сиднее первую ракетку мира немку Ангелику Кербер.«В сборной России появилась умная и красивая спортсменка»«В сборной России появилась умная и красивая спортсменка»Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон прокомментировал победу Дарьи Касаткиной над первой ракеткой мира Ангеликой Кербер.Анастасия Павлюченкова: Довольна, что выиграла у Кузнецовой, несмотря на не очень хорошую подачу27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над Светланой Кузнецовой (7:5, 6:3) в матче второго круга турнира WTA Apia International Sydney.Шарапова вернется на корт 26 апреля на турнире в ШтутгартеКак сообщает официальный Twitter турнира в Штутгарте, российская теннисистка Мария Шарапова вернется на корт в официальном матче 26 апреля.Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в СиднееРоссийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее.Павлюченкова обыграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал турнира в СиднееРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова взяла верх над соотечественницей Светланой Кузнецовой в матче 1/8 финала турнира WTA в Сиднее.Павлюченкова победила Стосур и вышла на Кузнецову27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова одержала первую победу в сезоне. В матче 1/16 финала турнира WTA Apia International Sydney 25-летняя российская теннисистка нанесла поражение Саманте Стосур из Австралии (6:3, 6:1).Возвращение веселого Роджера. Обзор теннисной неделиВозвращение веселого Роджера. Обзор теннисной неделиВозвращение Федерера, первый финал Медведева, очередное поражение Cерены и рекорд Кузнецовой. Чем запомнились первые турниры нового года?Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA и стала пятой ракеткой мираЧешская теннисистка Каролина Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA сезона 2017 года.Свитолина, Стивенс, Плишкова и Корне снялись с турниров в Сиднее и Хобарте из-за проблем со здоровьемСразу несколько спортсменок снялись с турниров WTA в Сиднее и Хобарте (Австралия) из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает WTA Insider.Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй раунд турнира в СиднееМатч первого раунда турнира WTA в Сиднее (Австралия) между россиянкой Дарьей Касаткиной и венгеркой Тимеей Бабош завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной.Никулеску обыграла Янкович и вышла во второй раунд турнира в ХобартеМатч первого раунда турнира WTA в Хобарте (Австралия) между румынкой Моникой Никулеску и сербкой Еленой Янкович завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Никулеску.Бенчич снялась с матча с Путинцевой в первом раунде турнира в Сиднее из-за травмыКазахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй раунд турнира WTA в Сиднее (Австралия). Ее соперница Белинда Бенчич снялась из-за травмы.Кузнецова обыграла Бегу и вышла во второй раунд турнира в СиднееМатч первого раунда турнира WTA в Сиднее (Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и румынкой Ириной-Камелией Бегу завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Кузнецовой.Макарова и Веснина проиграли в финале парного разряда турнира в БрисбенеРоссийские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале турнира в австралийском Брисбене в парном разряде.
Главные новости
Ралли
«Дакар» возвращается к изначальному расписанию
Футбол
«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считаться
Теннис
Павлюченкова и Бабош вышли в финал турнира в Сиднее в парном разряде
MMA
Василий Уткин – о смешанных единоборствах: Интересно, сколько можно считать зоопарк спортом?
Футбол
Василий Уткин: Промес не стал, а остался самым дорогим футболистом РФПЛ
Хоккей
Овечкин - первая звезда дня в НХЛ
Футбол
Промес стал самым дорогим игроком РФПЛ
Теннис
Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Сиднее
Футбол
Упущенное золото биатлонистов, 1000-е очко Овечкина и бойкот Умарка. Главные новости утра
Хоккей
Александр Овечкин: Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ
все новости
Тимеа Бабош
Тимеа Бабошвсе новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour