Павлюченкова и Бабош вышли в финал турнира в Сиднее в парном разряде
Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимея Бабош вышли в финал теннисного турнира в Сиднее в парном разряде.
Российско-венгерский дуэт победил в полуфинале словенку Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес - 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 10 минут.
Соперницы Павлюченковой и Бабош на финал определятся в матче Саня Мирза/Барбора Стрыцова (Индия/Чехия, 1-й номер посева) - Ваня Кинг/Ярослава Шведова (США/Казахстан, 4).
Сидней (Австралия)
Турнир WTA
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия)/Тимея Бабош (Венгрия) - Андрея Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания) - 6:3, 6:4
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