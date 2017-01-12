Мемориал Гранаткина. Россия - Белоруссия и другие матчи. Онлайн
В Санкт-Петербурге проходит пятый игровой день Мемориала Гранаткина-2017.
12:00. Группа А, Таджикистан - Эстония - (1:1);
14:15. Группа А, Греция - Болгария - (4:0);
16:30. Группа В, Латвия - Индия - (4:1);
19:00. Группа В, Белоруссия - Россия (0:1, 1-й тайм);
Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.
Действующий победитель соревнований - сборная Словении.
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