«Арсенал» планирует в четверг подписать контракты с Комбаровым и Габуловым

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал. Что клуб планирует подписать контракты с защитником Кириллом Комбаровым и вратарем Владимиром Габуловым.

- Сегодня я вылетаю на сборы с Турцию и вечером, если все будет хорошо, должны подписать контракты с Комбаровым и Габуловым. Также планируется (подписать) еще пару новичков, но фамилии пока раскрывать не буду, - передает слова Балашова ТАСС.

Напомним, что последним клубом Габулова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2013 года, а покинул после вылета команды из РФПЛ по итогам сезона-2015/16. Комбаров играл за «Томь», но из-за финансовых проблем клуба футболист покинул томскую команду.

Отметим, футболисты тульского «Арсенала» на своем первом сборе в рамках подготовки к весенней части чемпионата России, который пройдет пройдет в Турции с 12 по 24 января, сыграют против «Лудогорца» и с карагандинского «Шахтера».