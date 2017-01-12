Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон5 : 2Питтсбург
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» планирует в четверг подписать контракты с Комбаровым и Габуловым

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал. Что клуб планирует подписать контракты с защитником Кириллом Комбаровым и вратарем Владимиром Габуловым.

- Сегодня я вылетаю на сборы с Турцию и вечером, если все будет хорошо, должны подписать контракты с Комбаровым и Габуловым. Также планируется (подписать) еще пару новичков, но фамилии пока раскрывать не буду, - передает слова Балашова ТАСС.

Напомним, что последним клубом Габулова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2013 года, а покинул после вылета команды из РФПЛ по итогам сезона-2015/16. Комбаров играл за «Томь», но из-за финансовых проблем клуба футболист покинул томскую команду. 

Отметим, футболисты тульского «Арсенала» на своем первом сборе в рамках подготовки к весенней части чемпионата России, который пройдет пройдет в Турции с 12 по 24 января, сыграют против «Лудогорца» и с карагандинского «Шахтера».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нобель Арустамян: Трансфер Адриано в «Спартак» – личный выбор КаррерыКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал подробности возможного трансфера в московский «Спартак» форварда «Милана» Луиса Адриано.Умный трансфер. Зачем Виталий Лысцов «Зениту»Умный трансфер. Зачем Виталий Лысцов «Зениту»«Советский спорт» рассказывает, зачем «Зениту» понадобился защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, и какова вероятность его возвращения в Россию.Магомед Оздоев: Я точно остаюсь в «Рубине»Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что остается в казанском клубе.«Юнайтед» не будет покупать, мы копим деньги». Кто покинет «Манчестер» в январе?«Юнайтед» не будет покупать, мы копим деньги». Кто покинет «Манчестер» в январе?«Советский спорт» рассказывает, кто из игроков «красных дьяволов», скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.Владимир Дядюн: С Грасией не общался - я по-испански не говорю, а он русский не осилилНападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн еще не знает, поедет ли с командой на предсезонные сборы.«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считатьсяКлуб «Тондела», в котором на правах аренды из выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Зенит».«Тоттенхэм» готов приобрести Баркли в связи с приходом в «Эвертон» ШнайдерлинаПолузащитник «Эвертона» Росс Баркли может покинуть клуб. Об это сообщает издание Daily Mirror.Боккетти близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»По информации итальянского издания Tuttomercatoweb, защитник Сальваторе Боккетти близок к продлению контракта с московским «Спартаком».Василий Уткин: Промес не стал, а остался самым дорогим футболистом РФПЛОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин - трансферных ценниках в чемпионате России.Полузащитник Овсепян перешел из «Сибири» в «Краснодар»Полузащитник Араик Овсепян перешел из «Сибири» в «Краснодар», сообщается на официальном сайте «быков».«Лион» намерен приобрести двух игроков «Манчестер Юнайтед»Как сообщает издание Daily Mail, «Лион» в зимнее трансферное окно планирует приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.Шнайдерлин прибыл на тренировочную базу «Эвертона» (фото)Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин близок к уходу в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.Владислав Игнатьев: С мячом еще успеем поработать, сейчас главное добавить физическиПолузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от тренировок на сборе в Испании.Промес стал самым дорогим игроком РФПЛПо данным сайта transfermarkt.de, нападающий «Спартака» Квинси Промес стал самым дорогим игроком премьер-лиги. Его трансферная стоимость оценивается в 18 млн. евро.Мартин Иранек: Каррера прав, в России мало занимаются тактикойМартин Иранек: Каррера прав, в России мало занимаются тактикойВ интервью «ССФ» Иранек рассказал, каким игроком был Массимо Каррера, вспомнил о конфликте с Валерием Карпиным и вызвался помочь «Томи».Антон Миранчук из-за травмы пропустит до полутора месяцевПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропустит от одного до полутора месяцев из-за травмы стопы, сообщает официальный сайт московского клуба.Агент Адриано: Луис проходит медицинское обследование, после чего встретится с руководством «Спартака»Футбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, прокомментировал грядущий трансфер своего клиента в московский «Спартак».Аксель Витсель: Однажды мои дети смогут сказать, что они жили и в Китае, и в РоссииПолузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель в интервью HLN еще раз объяснил, почему он перешел из «Зенита» не в «Ювентус», а в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Палата по разрешению споров ФИФА может рассмотреть дело Азмуна в февралеПалата по разрешению споров ФИФА может рассмотреть дело нападающего «Ростова» Сердара Азмуна уже на ближайшем заседании в феврале, сообщил агентству «Р-Спорт» представляющий интересы футболиста юрист Юрий Зайцев.Алексис Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес продолжает вызывать интерес со стороны других клубов.
Главные новости
Ралли
«Дакар» возвращается к изначальному расписанию
Футбол
«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считаться
Теннис
Павлюченкова и Бабош вышли в финал турнира в Сиднее в парном разряде
MMA
Василий Уткин – о смешанных единоборствах: Интересно, сколько можно считать зоопарк спортом?
Футбол
Василий Уткин: Промес не стал, а остался самым дорогим футболистом РФПЛ
Хоккей
Овечкин - первая звезда дня в НХЛ
Футбол
Промес стал самым дорогим игроком РФПЛ
Теннис
Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Сиднее
Футбол
Упущенное золото биатлонистов, 1000-е очко Овечкина и бойкот Умарка. Главные новости утра
Хоккей
Александр Овечкин: Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Владимир Габулов
Владимир Габуловвсе новости
Кирилл Комбаров
Кирилл Комбароввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы