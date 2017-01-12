Ефимова приступит к тренировкам через две недели

Российская пловчиха Юлия Ефимова, перенесшая операцию по частичному удалению миндалин, приступит к тренировкам через две недели, сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.

- После операции Юля прошла серию плановых осмотров, которые показали, что у нее все в полном порядке. В Россию она вернется 13 января и, согласно рекомендациям врачей, сможет приступить к тренировкам через две недели. Далее Юля продолжит проходить консервативное лечение, - сказал Митьков ТАСС.

Ранее планировалось, что операция пройдет в США в начале декабря, но она не состоялась. Срыв операции, по словам Митькова, произошел по вине посредников между американской клиникой и страховой компанией спортсменки. Посредническая компания изначально заявила, что сумма операции составит 10 тысяч долларов, но в итоге за сутки сама клиника выставила счет на 25 тысяч. В итоге операция состоялась в Израиле 6 января.

В Рио-де-Жанейро 24-летняя россиянка завоевала две серебряные медали.

