«Тоттенхэм» готов приобрести Баркли в связи с приходом в «Эвертон» Шнайдерлина
Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли может покинуть клуб. Об это сообщает издание Daily Mirror.
По информации источника, причиной возможного ухода из мерсисайдского клуба может стать переход игрока «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнайдерлина.
Отмечается, что за ситуацией пристально следит «Тоттенхэм», который готов приобрести 23-летнего футболиста в январе текущего года.
Ранее сообщалось, что Шнайдерлин прибыл на тренировочную базу «Эвертона» и сегодня пройдет медицинское обследование.
В нынешнем сезоне Баркли провел во всех турнирах за «Эвертон» 21 матч, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 22 млн евро, а его контракт с «ирисками» рассчитан до 2018 года.
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