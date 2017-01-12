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«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считаться

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Клуб «Тондела», в котором на правах аренды из выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Зенит».

- У нас нет информации об интересе «Зенита». Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года. Поэтому если «Зенит» действительно проявит интерес, то с «Тонделой» придется считаться, а не игнорировать, - заявили корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе клуба. 

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