«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считаться
Клуб «Тондела», в котором на правах аренды из выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Зенит».
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У нас нет информации об интересе «Зенита». Что же касается арендного
соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы
заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года. Поэтому если «Зенит» действительно
проявит интерес, то с «Тонделой» придется считаться, а не игнорировать, -
заявили корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе клуба.
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