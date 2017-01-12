«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считаться

Аксель Витсель: Однажды мои дети смогут сказать, что они жили и в Китае, и в России

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель в интервью HLN еще раз объяснил, почему он перешел из «Зенита» не в «Ювентус», а в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».