Владимир Дядюн: С Грасией не общался - я по-испански не говорю, а он русский не осилил

Нападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн еще не знает, поедет ли с командой на предсезонные сборы.

- В отпуске почти не отдыхал, постоянно занимался восстановлением. Очень соскучился по футболу. Посмотрим, что скажут врачи. Точных сроков восстановления пока нет. Надеюсь, что все будет в порядке. По поводу будущего в команде пока новостей нет. Может быть, поеду на первый сбор, но пока без определенностей. С главным тренером Хави Грасией не общался. Я по-испански не говорю, а он русский не осилил, - цитирует Дядюна «Р-Спорт».

В июле Дядюн оказался в числе футболистов, отстраненных от тренировок основного состава «Рубина». Позже он травмировал мениск и не провел за казанский клуб в текущем сезоне ни одного матча.