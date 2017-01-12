Александр Кожевников: 1000 очков в НХЛ - показатель таланта Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен в том, что Александр Овечкин, набравший 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, сможет обогнать рекордсмена среди российских игроков НХЛ по количеству очков Сергея Федорова, на счету которого 1179 очков в регулярных чемпионатах лиги.

- Данное достижение - показатель таланта Александра, который он проявляет и развивает. Правильно его использует. Для популяризации хоккея здорово, что наш игрок так выступает в НХЛ. Поздравляю Александра. Он вошел в некий элитный клуб. И, самое главное, он еще продолжает выступать. Думаю, он должен обогнать и Ковалева, и Могильного, и Федорова по количеству очков в НХЛ. Сашка всегда играет с желанием, действует на острие. Главное, чтобы обошлось без травм, - передает слова Кожевникова «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг, 12 января, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Питтсбургом» отметился дублем. Первая шайба, заброшенная Овечкиным на первой минуте, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.

Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ, достигшим данного показателя, для этого ему потребовалось 880 матчей.