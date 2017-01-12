Магомед Оздоев: Я точно остаюсь в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что остается в казанском клубе.

- Я точно остаюсь в «Рубине», буду играть за эту команду. Я никуда не ухожу, еду на сбор с «Рубином». С удивлением прочитал об интересе «Марселя» ко мне. Наверное, кому-то просто хотелось написать это. Я позвонил своему агенту. Он сказал, что это неправда, - сказал Оздоев.

Отметим, что агент Оздоева Анзор Гаргаев ранее заявил, что футболистом интересуется французские клубы «Лион» и «Сент-Этьен», а также московский «Локомотив».

В нынешнем сезоне Оздоев провел на клубном уровне 12 матчей и получил три желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста казанской команды в три миллиона евро, а его контракт с казанским клубом рассчитан до 2019 года.