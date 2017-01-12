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«Дакар» возвращается к изначальному расписанию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации издания Мotorsport.com, после отмены и сокращения предыдущих спецучастков южноамериканский ралли-марафон возвращается к изначальному расписанию.

Ранее из-за погодных условий организаторы «Дакар« сократили седьмой и восьмой спецучастки, а шестой и девятый были вовсе отменены. Однако, сегодня, 12 января, участники марафона смогут стартовать по плану – гонщикам предстоит преодолеть 448 км гоночного участка и 302-километровый перегон.

Отмечается, что первым в 06:55 по местному времени (12:55 по московскому) бивуак покинул мотоциклист Хоан Барреда. Первый внедорожник – Peugeot Себастьена Леба – начнет гонку в 8:59 (14:59).

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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