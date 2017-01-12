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Наталия Гарт: Уже сейчас мы может конкурировать со сборной Германией

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировала последние успехи национальной сборной на международных соревнованиях.

- У нас есть медальный план, согласно которому мы должны завоевать три медали. Я же не могу поставить задачу завоевать одну медаль. Нужно ставить более максимальные задачи. Но даже при этом, наша сборная сейчас вправе рассчитывать на медали предстоящего чемпионата мира.

Обратите внимание на то, что уже сейчас мы может свободно конкурировать со сборной Германией. На своей трассе Феликс Лох занимает всего лишь четвертое место, а выигрывает Семён Павличенко. Это уже о чем-то говорит, - передает слова Гарт «Сопрт FM».

Напомним, российский саночник Семен Павличенко на чемпионате Европы в немецком Кенигзее по санному спорту завоевал золотую награду.

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