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Нобель Арустамян: Трансфер Адриано в «Спартак» – личный выбор Карреры

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал подробности возможного трансфера в московский «Спартак» форварда «Милана» Луиса Адриано.

Отметим, что накануне агент бразильского игрока заявил, что стороны близки к подписанию контракта.

«Читал мнение о том, что трансферная кампания «Спартака» хаотична. Это абсолютная неправда. Работу по Адриано «Спартак» начал еще в начале октября. Как только «Спартак» отошел от смены тренера и от шока с Курбаном Бердыевым, как только стало ясно, что Массимо Каррера – это надолго, в клубе всерьез задумались о зимнем трансферном окне. Каррера хотел трех полевых футболистов, и вариантом номер один в атаку всегда был именно Адриано. Это был личный выбор тренера. 

Более того, в октябре же состоялись первые контакты с Луисом. Я знаю, что Каррера имел личный разговор с Адриано. Массимо требовалось убедиться, готов ли бразилец играть в России и мотивирован ли он для этого.

Каррере нравится и еще один нападающий, Федор Смолов. Но это все же нереальный вариант, по крайней мере этой зимой: «Краснодар» явно не собирается отпускать Смолова, тем более в стан конкурента и тем более если это «Спартак». Взять Луиса Адриано было гораздо проще», – написал Арустамян в своей колонке на официальном сайте «Матч ТВ».

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